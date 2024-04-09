دراسة بحثية جديدة.. الميكروبيوم المعوي يدعم صحة القلب ويقلل من الالتهابات

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، دراسة حديثة تؤكد ان الميكروبيوم المعوي يلعب لدينا دورًا مهمًا في تعزيز صحتنا العامة، مما يؤثر على كل عضو في الجسم، واظهرت الدراسات الجديدة إيجابية النباتات المعوية المتوازنة التي تؤثر على مستويات الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات، وهي العوامل الحاسمة المهمة لصحة القلب والأوعية الدموية.

بعض المواد الكيميائية التي تنتجها بكتيريا الأمعاء يمكن أن تغير ضغط الدم

وقال الباحث مارك جون مؤلف الدراسة، إن بعض المواد الكيميائية التي تنتجها بكتيريا الأمعاء يمكن أن تغير ضغط الدم، فقد ارتبط تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك أو البكتيريا الحية المستهلكة بضغط دم صحي في الدراسات السابقة.



وحسب الدراسة فإن إنزيما مصنوع من الميكروب يسمى IsmA يساعد على تكسير الكوليسترول، وقد وجد أن الأشخاص الذين لديهم كمية أكبر من هذا الإنزيم لديهم نسبة أقل من الكوليسترول من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.



إن إضافة تنوع الميكروبيوم في أمعائك يمكن أن يفيدك عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، والحد من الأطعمة المصنعة يمكن أن يساعد في تعزيز البكتيريا الجيدة في أمعائك وبالتالي تحسين صحة قلبك.

كيف تؤثر بكتيريا الأمعاء على القلب؟

1. يقلل من اضرار الالتهابات:

يؤثر ميكروبيوم الأمعاء على الالتهاب الجهازي. تنتج بعض البكتيريا مركبات مضادة للالتهابات مثل SCFAs، مما يقلل من الضرر الالتهابي.

2. يحسن التمثيل الغذائي للكوليسترول:

تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا في استقلاب الأحماض الصفراوية، مما يؤثر على امتصاص الكوليسترول، يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول غير المنتظمة بسبب خلل التنسج المعوي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ميكروبيوم الأمعاء الصحي يحسن استقلاب الكوليسترول.

3. يخفض ضغط الدم:

قد يؤثر الميكروبيوم المعوي على تنظيم ضغط الدم يمكن أن تؤثر المستقلبات البكتيرية على وظيفة الأوعية الدموية ومستويات ضغط الدم، مما يقلل من ضغط الدم.

بعض النصائح لتغذية الميكروبيوم من أجل صحة القلب

1. تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات. هذه توفر البريبايوتكس، الوقود لبكتيريا الأمعاء المفيدة.

2. قم بإضافة الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكافيار والكرنب والملفوف لإدخال البكتيريا المفيدة إلى أمعائك.

3. قلل من الأطعمة المصنعة والسكر والمحليات الصناعية، لأنها يمكن أن تعطل توازن بكتيريا الأمعاء.

4. إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق، حيث يمكن أن يؤثر التوتر سلبًا على الميكروبيوم.

5. حافظ على رطوبة جسمك واشرب الكثير من الماء لدعم عملية الهضم والحفاظ على بيئة أمعاء صحية.