الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من التقلبات الجوية والأتربة؟

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الطقس هذه الأيام وأيضا خلال الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك حيث تتعرض مصر لمنخفض جوي يثير الأتربة في الجو ويتسبب في عودة الأجواء الشتوية مرة أخرى.

ويعاني مرضى حساسية الصدر ومرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع تلك التقلبات الجوية من الكثير من المتاعب، لذلك يلجأ العديد منهم إلى ارتداء الكمامة أثناء السير في الشارع لحماية أنفسهم من الحساسية.

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7 نصائح لتفادي الأمراض بسبب تقلب الطقس مع بداية الصيف

 

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لا تخففوا الملابس.. "الأرصاد" تحذر: التقلبات الجوية مستمرة

لذلك يقدم  الدستور في التقرير التالي بعض النصائح العامة لمرضى الحساسية أثناء العاصفة الترابية حسب موقع Hindustan times على النحو التالي.

-استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، حتى لا تصل الأتربة إلى الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي.

-إغلاق نوافذ المنزل جيدا لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها.

- في حالة التعرض لضيق التنفس وعدم القدرة على التقاط أنفاسك عليك التوجه لأقرب مستشفى، لأخذ جلسة تنفس صناعي.

- ضرورة تناول علاج حساسية الصدر بانتظام، والذي تعمل على توسع الشعب الهوائية كالبخاخات، لتجنب حدوث أزمات ربوية.

- كثرة تناول الماء لأنه يقلل من التعرض للمضاعفات الصحية.

- تناول الكثير من السوائل الدافئة فهي لها دور كبير في حماية الجسم من التعرض والإصابة بالمضاعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر.

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عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

 

 

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«الصحة» توجه عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية خلال التقلبات الجوية

 

نصائح طبية لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية للتعامل مع العواصف الترابية:

1 - عند الخروج من المنزل تأكد من ارتداء الكمامة الطبية لحمايتك من استنشاق الأتربة وقت العواصف.

2 - التزم بالأدوية التي رشحها لك طبيبك ولا تتناول الأدوية دون إذن الطبيب حتى لا يحدث لك مضاعفات.

3 - شرب الماء بالكمية المناسبة للجسم حتى تتجنب أعراض الجفاف.

4 - تجنب التدخين أو استنشاق الأدخنة حتى لا تصاب بضيق بالتنفس.

5 - استنشاق بخار الماء الذى يعمل على تخفيف الالتهابات الموجودة بالجيوب الأنفية.

6 - عدم استعمال المنظفات المنزلية، لأن رائحتها النفاذة تهيج الجيوب الأنفية.

7 - غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون وتطهيرهما بالمعقم الكحولي بشكل دوري.

 

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"حساسية الجيوب الأنفية".. خطوات تحمي نفسك بها

أعراض التهاب الممرات الهوائية في الأنف:
1 - خروج إفرازات سميكة من الأنف، يتراوح لونها بين الأصفر والأخضر.

2 - احتقان أو انسداد الأنف.

3 - ألم في الوجه.

4 - ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية.

5 - التعب.

6 - السعال.

7 - العطس.

8 - صعوبة أو عدم القدرة على الشم.

9 - ألم في الأذن.

10 - الصداع.

التقلبات الجوية الرياح المثيرة للأتربة مرضى الجيوب الانفية مرضي حساسية الصدر الحماية من الأتربة

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