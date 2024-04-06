لماذا يجب الحرص على تناول الأرز البني وعلاقته بأمراض القلب؟

الأرز البني هو أيضا مصدر كبير للألياف ويساعد فى تعزيز صحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن. وهناك الكثير من الطرق السهلة لدمج هذه الحبوب الكاملة متعددة الاستخدامات في وجبتك أو وجبتك الخفيفة أو الحلوى التالية.

ـ فوائد الأرز البني

ووفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، فأت جزء مما يجعل الأرز البني مفيدًا جدًا بالنسبة لك هو أنه كامل الحبوب. تعتبر الحبوب كاملة عندما تكون أجزائها الثلاثة الأصلية سليمة.



ـ تنظيم نسبة السكر في الدم

يلعب الأرز البني دورًا مهمًا جدًا في تنظيم نسبة السكر في الدم عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة. ويرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.5.

ويعتقد العلماء أن هذه التأثيرات ترجع إلى فوائد الحبوب الكاملة للأرز البني. يبدو أن طبقة النخالة هي السبب وراء استغراقك وقتًا أطول لهضم الأرز البني مقارنة بالأرز الأبيض. وهذا بدوره قد يكون السبب وراء منع تناول الأرز البني من ارتفاع مستويات السكر في الدم كما يحدث عند تناول الأرز الأبيض.

يختلف الأرز الأبيض لأنه ليس حبة كاملة: فهو مكرر، مما يعني إزالة النخالة والبذرة، ولم يتبق سوى السويداء. على عكس الأرز البني، فقد ارتبط الأرز الأبيض في الواقع بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2





صحة القلب

قد لا تربط بين الأرز وصحة القلب، ولكن هناك أسباب تجعلك تفعل ذلك. تأتي أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) بأشكال عديدة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

قد يكون تناول الأرز البني قادرًا على مساعدتك على تقليل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. على وجه التحديد، هذه العوامل هي ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم

كان لدى العلماء الذين يدرسون تأثير استهلاك الأرز البني على علامات الالتهابات وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى 40 من الإناث البالغات غير اللائي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، أخبار جيدة. تبين أن اتباع نظام غذائي يتكون من الأرز البني يقلل بشكل كبير من علامات الالتهابات، بما في ذلك البروتين التفاعلي C، بالإضافة إلى عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

إدارة الوزن

بالإضافة إلى حماية القلب والأوعية الدموية، قد يكون الأرز البني مفيدًا عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن، فبالمقارنة مع الأرز الأبيض، لم يتبين أن الأرز البني مرتبط بزيادة الوزن في دراسة أجريت عام 2019 بين العمال اليابانيين. ومع ذلك، فإن العمال الذين تناولوا كميات كبيرة بنفس القدر من الأرز الأبيض اكتسبوا أكثر من 6.5 رطل خلال فترة زمنية مدتها عام واحد.

إن تناول الأرز البني في نظامك الغذائي قد يساعدك أيضًا في الحفاظ على استقرار وزنك. حتى أن بعض الأدلة تشير إلى أن الأرز البني يمكن أن يزيد من معدل الأيض أثناء الراحة. 8 ويعني ارتفاع معدل الأيض أثناء الراحة أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية عندما تجلس أو تسترخي.



تأثير مضاد للأكسدة

يحتوي الأرز البني على أنواع عديدة من مضادات الأكسدة: المركبات الفينولية والفلافونويد والأنثوسيانين وغيرها.9 مضادات الأكسدة هي جزيئات قوية موجودة في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات. قوتها تأتي من قدرتها على منع أو تأخير بعض أنواع تلف الخلايا.

والمركبات الفينولية هي مجموعة مضادات الأكسدة الشائعة ومن المعروف أنها تحمي الخلايا من الأضرار المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة والسرطان وأمراض القلب.