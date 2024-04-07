الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 13.. نيللى كريم تحصل على بيت "حجر الكون"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 13.. نجح مرزوق "حجاج عبد العظيم"، في تقديم المساعدة إلى ابنته فراولة "نيللى كريم"، لكي تقوم بشراء المنزل الذى كانت ترغب فيه لتخرج من تحته نصف حجر الطاقة للحصول على طاقة الكون.

مسلسل فراولة أحداث الحلقة 13

تسلم "عم مغاوري" صاحب المنزل مبلغ 7 ملايين جنيه، نصف ثمن المنزل مقدمًا، وطلبت فراولة بدء الحفر للعثور على الحجر المطلوب.

فيما كشفت سامية سوشيال "شيماء سيف" لحسن الشندويلي "أحمد فهيم" أن هاتفه كان ملغمًا ببرامج التجسس وضعتها له زوجته لمراقبته بعد علمها أنه يبحث عن زوجة ثانية.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشرة

يعرض الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

مسلسل فراولة الحلقة 12.. نيللي كريم تعترف بعدم امتلاكها أي موهبة

مسلسل فراولة الحلقة 12.. فراولة تعثر على نصف حجر طاقة الكون

قصة مسلسل فراولة

تدور الأحداث حول فتاة تدعي فراولة قادها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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