"الحركة الوطنية": كلمة الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية تميزت بالشفافية

قال الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تميزت بالشفافية في عرض كل الحقائق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يحرص كل عام على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية لمصارحة الشعب بكل الحقائق والحديث معه من القلب للقلب، في ظل إيمان الرئيس السيسي الشديد بوطنية هذا الشعب وحبه لبلاده وتفانيه وتضحياته، من أجل عبور كل الصعاب من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال «مجدي» إن الرئيس السيسي نجح في بناء جسر تواصل بينه وبين الشعب المصري، وخطاب الرئيس حمل رسالة تحية وتقدير لشهداء الجيش والشرطة، وكرر الرئيس السيسي شكره لأمهات وزوجات الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل إنقاذ وطنهم من الانهيار والدمار، كما وجه الرئيس السيسي الشكر لكل فئات المجتمع التي شاركت في مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة أن حرص الرئيس السيسي على إقامة إفطار الأسرة المصرية كل عام يكشف مدى إحساسه بالمواطن البسيط، خاصة أن إفطار الأسرة المصرية، الذى يدعو إليه الرئيس السيسي، نموذج مصغر للمجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته وتنوعه السياسي والاجتماعي، وحرص الرئيس على إقامة الإفطار كل عام يعكس رغبة حقيقية في خلق جسور تواصل ممتدة مع الشعب المصري.

وأشار «مجدي» إلى أن الرئيس السيسي أكد في خطابه اهتمامه بدعم المواطن المصري، واهتمامه غير المحدود بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع، بما يؤكد مدى إحساس الرئيس بهموم البسطاء، بجانب تأكيد الرئيس السيسي على أهمية استمرار الحوار الوطني، خاصة أنه داعم بقوة للحوار الوطني واستمرار النقاش، مما يؤدى إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول لكل المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.



ولفت الدكتور محمد مجدي إلى أن كل ما دار داخل حفل إفطار الأسرة المصرية يعد بمثابة رسالة حاسمة وواضحة للرأي العام المصري والعالمي بأن مصر أصبحت أسرة واحدة وعلى قلب رجل واحد، خاصة أن رسائل الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية لم تخلو من المصداقية والمصارحة مع كل أطياف الشعب المصري العظيم، وأكدت على دعم الطبقات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة، بجانب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ووضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني.