المصريين الأحرار ينظم إفطارًا رمضانيًا بالإسكندرية

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة ورعاية النائب الدكتور عصام خليل، إفطارًا رمضانيًا بأحد فنادق الإسكندرية، بإشراف أحمد علي حسن، عضو الهيئة العليا ومسؤول شئون المصريين بالخليج.



حضره القيادات السياسية وتنفيذية ودينية والنقابية والشعبية بالمحافظة، جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، وحضور منى كيرلس أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية.

شهد الحفل حضورًا لافتًا من نخبة القيادات والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري سابقا.



كما شارك الحفل غالبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات من أحزاب الوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهوري والمؤتمر والأحرار الدستوريين، وقيادات مكتبة الإسكندرية.



كما تخلل الافطار عروضاً فيديو تستعرض الجهود الرئاسية في التنمية والتطوير والإعمار ، وأنشطة وفاعليات حزب المصريين الأحرار خلال السنوات الأخيرة ومنها الحملة الرئاسية.

وقال أحمد علي حسن، إن حزب المصريين الأحرار بقيادة النائب الدكتور عصام خليل يهدف التواصل المباشر مع المواطنين وتضافر الجهود بين المؤسسات المختلفة لخدمة البلاد، ولاسيما بأن حزبنا يعضد الشباب ودورهم لخدمة المجتمع ونشر و إعلاء الوعي.

ووجه تحية تقدير الي القيادة السياسية علي جهودها الرامية لخدمة المصريين، وإجلال وعرفان لقيادة حزب المصريين الأحرار الرشيدة التي ترنو لخدمة مصر بكافة السبل والإمكانات.

كما هنأ جميع الحضور للإفطار الرمضاني بمناسبة قرب عيد الفطر وحضورهم الحفل الرائع علي مائدة رمضانية وسط أجواء الشهر المبارك والكريم.

وعلى جانب ٱخر وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بأنها الرسائل الكاشفة والشفافية المعهودة مع شعب مصر وتأكيداً علي تجديد العهد والوعد قائم على الصدق والتجرد، والعمل بتفان والاجتهاد.

وقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، إن افطار الأسرة المصرية هو نموذجاً يعكس اهتمامات القيادة بأول ركائز الدولة المصرية وهي الأسرة بنيان المجتمع ، وتصدر حضور ممثلة فلسطينية للحفل تأكيدا وتأصيل بأن مصر لا تنسي الأشقاء في كل الأوقات وتدعم القضية بصورة غير مشروطة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار أن حديث الرئيس كشف بوضوح عن وجود تحديات في ضوء متغيرات واحداث عالمية وإقليمية تستدعي تعزيز أواصر التماسك و الاصطفاف من الشعب البطل وهذا المعهود دوماً من عموم المصريون.