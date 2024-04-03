الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو دفاع الشيوخ: كلمة الرئيس في حفل تنصيبه "خارطة طريق جديدة" للجمهورية الجديدة

اللواء هارون ابو
اللواء هارون ابو سحلي

تقدم اللواء هارون أبو سحلي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بخالص التهاني القلبية، للرئيس السيسي، القائد الاعلي للقوات المسلحة، بمناسبة تنصيبه بولاية رئاسية جديدة، داعيًا المولي العلي القدير ان يعينه ويسدد خطاه لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

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وثمن عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له،  خطاب الرئيس السيسي، في حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا أياه بـ"التاريخي" مؤكدًا أن كلمة الرئيس للمصريين بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة، وبداية لمزيد من الاستقرار والامن والامان  ومرحلة  جديدة لبناء الانسان المصري الذي هو علي رأس اولويات الرئيس السيسي، فضلاً عن جني ثمار المشروعات السابقة وبداية أخري لانجازات قادمة.

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وأكد عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن الولاية الرئاسية الجديدة، انطلاقة من واقع قائم تستعرضه مصر اليوم في روعة مشهد العاصمة الإدارية كأهم المدن الذكية الجديدة امام العالم، وتسعى نحو اكتمال مشهد رؤية مصر 2030، وهناك العديد من الآمال والطموحات التي تلزم الجميع بالتكاتف والعمل الجاد من أجل المواطن المصري، مؤكدًا ان اليوم جاء تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري، لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن.

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أضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه آمال وطموحات المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن الي بر الامان، فضلا  عن سعي الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

واختتم النائب اللواء هارون عبد الحميد ابو سحلي، بيانه بالتأكيد علي أن الشعب المصري العظيم يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة لا مثيل لها، داعيا جموع المصريين العظيم للوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار وبناء الجمهورية الجديدة قوية وراسخة.

النائب اللواء هارون ابو سحلي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ تنصيب الرئيس السيسي فترة رئاسية ثالثة حماة الوطن

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