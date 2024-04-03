حزب العدل: نتطلع مع بداية الولاية الجديدة لترسيخ القيم الجمهورية وإصلاح سياسى شامل

هنأ حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، على بدء الولاية الجديدة، التي عبرت عنها إرادة المصريين بوضوح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك على انتقال مقر الحكم والحكومة إلى العاصمة الإدارية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الجمهورية المصرية جاءت عبر الاستقرار والنجاح في تخطي التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

وأكد الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تلك المرحلة الجديدة التي نتطلع إلى أن تسودها قيم الجمهورية، التي تترسخ في الأساس عبر احترام الدستور وعدم تمديد فترات الحكم، ومؤمنين أنه آن الأوان لتكون هذه ممارسة راسخة تحترم روح الجمهورية وتتمسك بها، كما نتطلع ونأمل أن يقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذجًا وقدوة ترسخ القيم التي قامت عليها فكرة وفلسفة النظام الجمهوري، وتجعل الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا حقيقة واقعة، فالنظام الجمهوري يعتمد أساسه على الحفاظ على الدستور وعدم تجاوز أحكامه، وهذا أحد أهم دروس "٢٥ يناير/ ٣٠ يونيو".

وتابع: أن طموحنا أن تستمر حالة الحوار الوطني، وأن نرى توصياته وقد تحققت في القريب العاجل، كما تعهد الرئيس في خطاب التنصيب، متطلعين إلى أن يستمر نهج الإصلاح السياسي، مؤكدين أن هذا الإصلاح السياسي الشامل المنشود يتطلب المزيد من الخطوات الملموسة من الدولة، في مقدمتها إنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإطلاق المزيد من الحريات السياسية والنقابية، واحترام حرية الرأي والتعبير، وسيادة مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، كما نتطلع لسرعة عودة المجالس المحلية المنتخبة لتقوم بدورها الرقابي تحقيقا لغايتنا الأسمى جميعا وهي مصلحة المواطن المصري.

وتابع: ونشد على يد الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تستمر سياسة الترشيد الحكومي، مع ضرورة دراسة الأولويات بعناية، ونؤكد أنه لا إصلاح اقتصادي دون تبني رؤية لإصلاح هيكلي وإداري لهيكل الدولة المصرية من أجل تذليل كافة العقبات التي تعطل برامج الاستثمار والتنمية، أو تهدر الفرص والنتائج.

واختتم حديثه: إننا ننتظر تغييرا وزاريا شاملا، بتكليف حكومة سياسية جديدة، تضم كفاءات سياسية واقتصادية، قادرة على إدارة الدولة المصرية نحو مستقبل مختلف برؤية سياسية تتناسب مع حجم آمال وطموحات وتطلعات وتضحيات الشعب المصري العظيم.

من جانبها، هنأت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية ولايته الثالثة، وقالت إن تفانيه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم في ملفات عديدة، كان الدافع وراء منح تجديد الشعب الثقة فيه لولاية رئاسية جديدة، ولاية تستكمل ما بدأه من إنجازات في مجالات وملفات مختلفة.