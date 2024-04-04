الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: تنصيب الرئيس السيسي حدث تاريخي وانطلاقة لاستكمال مسيرة الإنجازات

الدكتورة هناء سرور
الدكتورة هناء سرور

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يوم تاريخي وانطلاقة نحو استكمال مسيرة الإنجازات التي ظهرت كالشمس على الأرض في جميع قطاعات الدولة وأشاد بها العالم أجمع، مشيده بجميع القضايا المهمة التي تناولها الرئيس السيسى فى خطابه التاريخى الذي ألقاه من المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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مدحت الكمار: تنصيب الرئيس السيسي لفترة جديدة دفعة للوطن نحو تنمية غير مسبوقة

وتقدمت عضو لجنة الصحة بالبرلمان بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية داعية الله أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الخير والبناء والتنمية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية.

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برلمانى: تنصيب الرئيس نقطة انطلاق للمستقبل.. وكلمته حددت مستهدفات مصر خلال السنوات المقبلة

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في جميع قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية،  كانت سببا ودافعا قويا لكسب ثقة وتأييد الشعب له من جديد والتفاف المواطنين حول قيادة حكيمة رشيدة استطاعت النهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء بعد هزيمة الإرهاب وردع محاولات التربص بأمن مصر واستقرارها.

النائبة هناء سرور مجلس النواب مسيرة الإنجازات تنصيب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي

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