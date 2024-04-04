برلمانية: تنصيب الرئيس السيسي حدث تاريخي وانطلاقة لاستكمال مسيرة الإنجازات

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يوم تاريخي وانطلاقة نحو استكمال مسيرة الإنجازات التي ظهرت كالشمس على الأرض في جميع قطاعات الدولة وأشاد بها العالم أجمع، مشيده بجميع القضايا المهمة التي تناولها الرئيس السيسى فى خطابه التاريخى الذي ألقاه من المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدمت عضو لجنة الصحة بالبرلمان بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية داعية الله أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الخير والبناء والتنمية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في جميع قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، كانت سببا ودافعا قويا لكسب ثقة وتأييد الشعب له من جديد والتفاف المواطنين حول قيادة حكيمة رشيدة استطاعت النهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء بعد هزيمة الإرهاب وردع محاولات التربص بأمن مصر واستقرارها.