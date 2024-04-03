الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

السفارة المصرية تستقبل وفدًا صينيًا.. والسفير يقيم مأدبة إفطار رمضاني

السفير عاصم حنفي
السفير عاصم حنفي مع وفد المصريين الأحرار

استقبل عاصم حنفي، سفير مصر بالصين، وفد حزب المصريين الأحرار وذلك عقب تنسيق الحزب لزيارة الوفد المصري المشارك حاليًا في فعاليات الدورة التطبيقية التي تنظمها جامعة بكين الدولية لتعلم اللغة الصينية، وأهمية واستراتيجية المبادرة العالمية عن الحزام وطريق الحرير.

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المصريين الأحرار لـ السيسى: نثق فى قدرتك على قيادة مصر نحو مزيد من الإنجازات

خلال اللقاء، رحب سفير مصر بالصين الشعبية بالحضور واستضاف الوفد المصري بترحاب شديد علي مأدبة إفطار رمضاني.

تأتي زيارة السفارة المصرية وفق توجيهات النائب د.عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ضمن أولويات حزب المصريين الأحرار تقديرًا وفخرًا واعتزاز بحضور الدبلوماسية المصرية عالميا، ولاسيما بأن جهود سفير مصر بالصين الشعبية رائدة ومميزة للغاية.

وتبادل وفد الحزب وسفير مصر التهاني بمناسبة أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لبداية فترة جديدة من بناء الجمهورية الجديدة.

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المستشار السياسي بسفارة الصين تودع وفد حزب المصريين الأحرار المسافر إلى بكين

السفير عاصم حنفي الدورة التطبيقية التي تنظمها جامعة بكين حزب المصريين الأحرار الصين الوفد المصرى

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