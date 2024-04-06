السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أصبح مكانًا فارغًا.. الصحة العالمية: تمكنا من الوصول إلى مجمع الشفاء بغزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال مدير  منظمة الصحة العالمية  تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن المنظمة تمكنت بمساعدة عدد من الشركاء من الوصول إلى مجمع الشفاء في قطاع غزة الذي أصبح مكانًا فارغًا به مقابر بشرية.

وأضاف غيبريسوس: "معظم مباني مجمع الشفاء دُمرت، وهناك حاجة لتقييم ما إذا كانت المباني المتبقية آمنة للاستخدام"، لافتًا إلى أنه مع انتشار الأمراض واقتراب المجاعة في غزة لا بد من الحث على حماية المرافق الصحية المتبقية".

على صعيد متصل، قالت مديرة منظمة اليونيسف، كاثرين راسل، اليوم السبت، إن غزة تأثرت بشدة بشأن ارتفاع وتيرة الدمار في القطاع.

وحذرت "راسل"، من أن المجاعة تهدد قطاع غزة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الأساسية.

ووفقّا لما ذكرته، أكدت مديرة اليونيسف، أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف طفل، وأصابت عددًا لا يحصى من الأطفال بجروح وإصابات بالغة.

من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح معابر برية إضافية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة دون عوائق، مع التأكيد على ضرورة حماية المرافق الصحية المتبقية في القطاع.

تيدروس أدهانوم غيبريسوس منظمة الصحة العالمية مجمع الشفاء قطاع غزة غزة

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