الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تايوان تخشى تسونامي بعد الزلزال العنيف.. ما المتوقع؟

زلزال تايوان
زلزال تايوان

أصدرت السلطات التايوانية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بعد أن ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.2 درجة الساحل الشرقي للجزيرة.

وقالت السلطات في رسالة تحذيرية تلقاها السكان عبر هواتفهم المحمولة إن "الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي يؤثّ على تايوان. لقد تم إصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي من أجل تذكير سكان المناطق الساحلية بوجوب توخّي الحذر".

بدورها، أصدرت اليابان تحذيرًا من خطر حدوث تسونامي في الجزر الواقعة في جنوب غرب البلاد.

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وكان سجل مركز شبكات الزلازل الصيني 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها نحو خمس درجات في تايوان خلال ساعة بعد الزلزال الأولي.

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان يوم الأربعاء إلى 9 أشخاص، فيما أصيب 882 شخصا، بحسب ما أعلنت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان.

على صعيد متصل تعمل المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة التايوانية، مدينة تايبيه، بشكل طبيعي على الرغم من الأضرار التي لحقت بها بسبب زلزال الأربعاء، وفقًا لحكومة البلدية.

وبحسب ما ورد تعرضت 7 مستشفيات على الأقل في المدينة لبعض الأضرار الهيكلية، بما في ذلك "سقوط البلاط، والأسقف المتساقطة جزئيًا، والشقوق في الجدران، وانقطاع الكهرباء"، وفقًا لبيان حكومي.

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