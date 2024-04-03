الأعنف منذ 25 عامًا.. فيديوهات وصور مرعبة من زلزال تايوان

ضرب أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عامًا، الساحل الشرقي للجزيرة في الساعة 7:58 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء، مما أدى إلى انهيار المباني وحدوث انهيارات أرضية.

ووقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة، على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة هوالين، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

وفي مؤتمر صحفي وطني تلفزيوني، قالت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان، إن 26 مبنى تم الإبلاغ عنها "ميلت أو انهارت"، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل عن موقع الهياكل.



ضحايا وخسائر زلزال تايوان المدمر

قالت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 736 شخصًا آخرين، إلى جانب وجود 77 شخصا عالقون داخل المباني يحاول الدفاع المدني إنقاذهم، بينهم 4 أشخاص أجانب.

.كما كشفت الوكالة إن حوالي 60 شخصًا من إجمالي 77 حوصروا بعد الزلزال الذي ضرب تايوان يوم الأربعاء، عالقون في نفق جينوين في مقاطعة هوالين الشمالية.

وبشكل منفصل، قالت الرابطة إن 15 شخصا محاصرون في نفق داتشينشوي، أيضا في مقاطعة هوالين الشمالية، مضيفة أن مواطنين ألمانيين محاصرين في نفق ثالث.

فيما لحقت أضرار جسيمة بخطوط القطارات، وأُغلقت المدارس وأماكن العمل في مناطق واسعة من مدينة هوالين، وتم حظر الحركة على نطاق واسع.

كما تم قطع الكهرباء عن حوالي 87 الف أسرة في جميع أنحاء تايوان، بسبب الزلزال المدمر.

حدوث موجات ارتدادية عنيفة بعد زلزال تايوان

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال حدوث هزات ارتدادية مماثلة لتلك التي شعرت بها تايوان خلال الأسبوع المقبل.

فيما يبلغ عدد سكان مقاطعة هوالين الواقعة بالساحل الشرقي لتايوان، حوالي 300 ألف نسمة، يعيش حوالي 100 ألف منهم في مدينة هوالين الرئيسية.