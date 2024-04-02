الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بمناسبة شهر التراث العربى الأمريكى.. بلينكن: المنطقة تعانى من ألم هائل

بلينكن
بلينكن

احتفل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، ببداية شهر التراث الوطني العربي الأمريكي في بيان صدر يوم الثلاثاء، بالإشارة إلى أنه يأتي «في وقت تعاني المنطقة من ألم هائل».

وأضاف بلينكن في البيان: «لقد قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة، كثير منهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال»، مضيفًا: «إن أصدقاء وأفراد عائلات الأمريكيين العرب من أصل فلسطيني، بمن في ذلك زملاؤنا في وزارة الخارجية، يشعرون بالحزن على أحبائهم المفقودين».

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وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة ويسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تابع: «إنني أقدر المحادثات التي شاركت فيها مع زملائي العرب الأمريكيين ومع أعضاء الجالية العربية الأمريكية الأكبر حول سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، سأواصل طلب مشورتهم، بينما نسعى لتحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط».

بلينكن شهر التراث العربي الأمريكي أمريكا غزة المنطقة العربية

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