"القاهرة الإخبارية" ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايبيه لـ7 قتلى فى تايوان

أعلنت الحكومة التايوانية عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايبيه إلى 7 قتلى، حسما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وسُجلت الوفيات اليوم الأربعاء، في مقاطعة هوالين مركز الزلزال، إذ قضى ثلاثة من الضحايا على طريق للتنزه، والرابع في نفق طريق سريع.



فيما بلغت قوة الزلزال 7.2 درجة بالعاصمة تايبيه، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

بدورها، أصدرت اليابان تحذيرًا بالإخلاء في المناطق الساحلية بمقاطعة أوكيناوا الجنوبية. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع حتى 3 أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان، وقدرت قوة الزلزال بنحو 7.5 درجة. وأوضحت أن أمواجًا ارتفاعها 30 سنتيمترًا وصلت إلى جزيرة يوناجوني في الساعة 9.18 صباحًا (00.18 بتوقيت جرينتش).

