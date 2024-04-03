الأربعاء 03 أبريل 2024
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عالم

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

منظمة المطبخ المركزي
منظمة المطبخ المركزي العالمي

قال كريس كوب سميث، ضابط المدفعية السابق بالجيش البريطاني وخبير الذخائر، إن مقاطع الفيديو والصور للغارة الجوية المدمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ  المركزي العالمي، تكشف عن تنفيذ الغارة بواسطة صواريخ موجهة بدون طيار.

وأكد سميث، في تصريحات لشبكة CNN، أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بثلاث مركبات شوهدت في الفيديو والصور من مكان الحادث تتسق مع استخدام "صواريخ عالية الدقة تطلقها طائرات بدون طيار"، مضيفًا أنه من الصعب تصديق أن الحادث المأساوي غير متعمد.

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وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار التي أطلقت الصواريخ كان من الممكن أن يتم تشغيلها بالتزامن مع طائرة استطلاع بدون طيار، مما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون لديه رؤية كاملة للسيارات، وتبعيتها لأي جهة.

وكانت قالت المنظمة إن اثنتين على الأقل من المركبات تحملان شعار WCK على أسطحهما.

وأضاف أن "الانفجار المحدود" و"الدمار المحلي الكبير"، الذي شوهد في الصور ومقاطع الفيديو في أعقاب الهجوم، يتوافق أيضًا مع أن ما حدث غارة جوية إسرائيلية بدون طيار.

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