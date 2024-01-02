"القاهرة الإخبارية" ترصد آثار الدمار لانفجار بيروت

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك استياء شعبيًا كبيرًا بعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة بيروت، بالإضافة إلى تخوف من توسع دائرة الحرب في لبنان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الحماية المدنية تعمل بكل جهد لرفع آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الذي حدث بضاحية بيروت الجنوبية.

وأشار "سنجاب"، إلى أنه حتى اللحظة الحالية، لم يتم رصد أي أعمال أخرى مشابهة للانفجار الذي راح ضحيته الرجل الثاني لحركة حماس صالح العاروري.

وتجولت كاميرا "القاهرة الإخبارية"، داخل موقع الانفجار، من أجل رصد صور الدمار الذي خلفه انفجار بيروت، مشيرًا إلى أن هناك 13 مصابًا وجارٍ رصد الخسائر.