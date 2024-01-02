الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد آثار الدمار لانفجار بيروت

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك استياء شعبيًا كبيرًا بعد العدوان الإسرائيلي على العاصمة بيروت، بالإضافة إلى تخوف من توسع دائرة الحرب في لبنان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الحماية المدنية تعمل بكل جهد لرفع آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الذي حدث بضاحية بيروت الجنوبية.

وأشار "سنجاب"، إلى أنه حتى اللحظة الحالية، لم يتم رصد أي أعمال أخرى مشابهة للانفجار الذي راح ضحيته الرجل الثاني لحركة حماس صالح العاروري.

وتجولت كاميرا "القاهرة الإخبارية"، داخل موقع الانفجار، من أجل رصد صور الدمار الذي خلفه انفجار بيروت، مشيرًا إلى أن هناك 13 مصابًا وجارٍ رصد الخسائر.

القاهرة الإخبارية بيروت مراسل القاهرة الاخبارية العاصمة بيروت الحماية المدنية

مواد متعلقة

دعوات إسرائيلية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.. والخارجية الأمريكية: "تحريضية وغير مسئولة"

أستاذ استثمار: مميزات مشروعات الهيدروجين والحوافز التى قدمتها الحكومة للمستثمرين

أيمن الرقب يثمن خطوة محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

أيمن الرقب لـ"الحياة اليوم": انفجار بيروت تصعيد كبير من الاحتلال

"حياة كريمة": 350 مليار جنيه تم صرفها على مشروعات المرحلة الأولى

عضو النواب اللبنانى: انفجار بيروت عمل عدوانى ينافى المعايير الأخلاقية

غدًا.. فتح تعلن إضرابًا شاملًا فى رام الله احتجاجًا على اغتيال العارورى

جماعة الحوثى: اغتيال العارورى يكشف عجز الاحتلال فى غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

مات تحت عجلات سيارة طائشة.. والنيابة تقرر إحالة المتهم للمحاكمة

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟