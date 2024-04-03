الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مقتل 7 وإصابة 736 آخرين فى أقوى زلزال مدمر يضرب تايوان منذ 25 عامًا

زلزال مدمر يضرب تايوان
زلزال مدمر يضرب تايوان

لقى سبعة أشخاص حتفهم في تايوان بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة الساحل الشرقي للجزيرة صباح الأربعاء، وفقًا لوكالة الإطفاء الوطنية.

فيما قالت الرابطة إن 736 شخصًا آخرين أصيبوا، وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية (NFA) أن أربعة أجانب على الأقل محاصرون في تايوان بعد أن تعرضت الجزيرة لأقوى زلزال منذ 25 عامًا.

وكان مواطنان كنديان من بين عشرات الأشخاص المحاصرين في تاروكو جورج، وهي مقصد سياحي شهير في مقاطعة هوالين، مركز الزلزال.

وكان ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم بعد الزلزال، كانوا يتنزهون في منطقة تاروكو جورج، وهي مقصد سياحي شهير، وفقًا لوكالة الإطفاء الوطنية (NFA).

وانهار جزء من الطريق خارج النفق الذي قتل فيه السائق، وفقًا لتقارير سابقة لمحطات التليفزيون التايوانية. وتم إغلاق الطريق السريع بأكمله عقب الزلزال.

تايوان الإطفاء الوطنية الساحل الشرقي زلزال ضرب زلزال الجزيرة

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