عاجل.. إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس قرب نتانيا

أفادت القناة 12 العبرية بأن 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيبوا بعملية دهس، فجر اليوم الأربعاء، في بلدة كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا وسط إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن أحد المصابين حالتهم خطيرة فيما حالة الآخرين متوسطة، مؤكدة أنه تم تحييد منفذ العملية.

وتحدثت مصادر عن عملية مركبة، مشيرة إلى أن عملية الدهس رافقتها محاولة طعن، حيث ترجل منفذ عملية الدهس من سيارته وحاول طعن شرطي قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

وفرضت القوات الإسرائيلية طوقًا أمنيًا في المنطقة.