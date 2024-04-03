الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل بتحقيق شامل فى حادث استهداف "المطبخ المركزى العالمى"

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، قائلًا إن ما قام به الاحتلال أمر مروع.

كما حث الاتحاد الأوروبي، في بيان، إسرائيل على الالتزام بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسئولين عن الحادث، مشددًا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون عوائق إلى المحتاجين في غزة.

وقال الاتحاد الأوروبي: "نتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار وتدابير محكمة العدل الدولية".

هجوم متعمد على المطبخ المركزي العالمي

فيما نقلت مجلة بوليتيكو عن مسئول أمريكي تأكيدات أن الهجوم على موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة كان متعمدا لأنه تم بواسطة 3 قنابل.

وأبدى المسئول الأمريكي خيبة أمل من التحقيقات الاسرائيلية في الواقعة، قائلًا: "نشك في أي مساءلة، فإننا محبطون من تحقيقات إسرائيل السابقة كما حصل بمقتل شيرين أبوعاقلة".

وحسب المسئول الأمريكي، فإنه من المتوقع أن تفعل إسرائيل وتقول كل ما هو ضروري للحفاظ على الوضع الراهن، لافتًا إلى أن تحقيق إسرائيل في الغارة على عمال الإغاثة لن يكون شفافا أو نزيها.

وكان قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن الاحتلال أنهى التحقيق الأولي في وفاة الموظفين السبعة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، حسب موقع والا العبري.

ونفي الأركان الإسرائيلي أن يكون الهجوم ضد عمال الإغاثة في منظمة المطبخ المركزي العالمي متعمدًا، مبررًا: الحادث الصعب هو نتيجة الخطأ في التعرف على الأشخاص في ظل ظروف معقدة في الليل أثناء الحرب.