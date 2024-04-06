السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم".. موعد إعادة الحلقة 11

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم.. يبحث المواطنون عن موعد إعادة مسلسل فراولة لـ نيللي كريم الحلقة 10، بعد الأحداث التشويقية.

 

مواعيد اعادة مسلسل فراولة الحلقة 11

تعاد الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

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"فراولة" الحلقة 11.. الشيخ علاء الدجال يطلب من فراولة مبلغًا ماليًا لمساعدة الفقراء


تفاصيل أحداث مسلسل فراولة الحلقة 11

طلب مستر "يانج" من نيلي كريم لقاءها في فندق ليعرض عليها صفقة جديدة، وفوجئت نيلي بوجود الخبير الأثري الذي كشف عن بيعه مقابر فرعونية لأكبر متاحف في العالم، واشترطت فراولة أنها سوف تأتي معهما لكنها سوف تأخذ الحجر الأثري فقط وبعدها سوف تقوم بالإبلاغ عن مكان المقبرة، وهدده العميل الصيني بأن يدفع له الأموال أولًا، وإذا حدث أي نوع من أنواع الخيانة فسوف يعرض حياته للخطر.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة 12 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض اليوم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.


قصة مسلسل فراولة

نجحت فراولة في التخلي عن الفقر وبدأت حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.


أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

 

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