كندا ودول غربية يعدون رسالة توبيخ شديدة اللهجة ضد إسرائيل بسبب "المطبخ العالمي"

تعتزم كندا وسفارات دول أخرى إرسال رسالة "توبيخ دبلوماسي رسمي مشترك" إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، على خلفية مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في قطاع غزة، حسبما أعلن مسؤول بارز في الحكومة الكندية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشييتد برس، إن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الشؤون العالمية الكندية قدم احتجاجًا رسميًا أيضًا لسفير إسرائيل لدى كندا يوم الثلاثاء. ولم يعلن المسؤول الكندي عن الدول التي ستشارك في إرسال التوبيخ.

وكان بين ضحايا هجمات يوم الاثنين، مواطن كندي - أميركي مزدوج الجنسية، وفلسطيني، وثلاثة بريطانيين، وبولنديان وأستراليان. وكانت هذه الدول الغربية من الداعمين الرئيسيين للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر على غزة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أقر بأن الجيش نفذ "ضربة غير مقصودة على أبرياء"، مشيرًا إلى أن "هذا يحدث في الحرب".

كندا تطالب بإجراء تحقيق كامل

يأتي ذلك فيما طالبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق كامل في مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة، ومن بينهم مواطن كندي، في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن إسرائيل بحاجة إلى احترام القانون الدولي، وأضافت أن كندا ستتأكد من ذلك.