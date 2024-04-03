الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المبعوث الأمريكي لليمن: هجمات الحوثي لا تضر إلا بسكان المنطقة

هجمات الحوثي
هجمات الحوثي

اعتبر المبعوث الأمريكي لليمن، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين يدعون أن أفعالهم رد على الصراع في غزة، بينما هجماتهم لا تؤذي سوى سكان المنطقة.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، ضرورة الحل الدبلوماسي، قائلًا: "ونعلم أنه لا يوجد حل عسكري".

تابع: "تصرفات الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر وتعطل تدفق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم"، مشددا على ضرورة  وقف التصعيد في البحر الأحمر وأن هجمات الحوثيين لا يمكن أن تستمر.

وارتفعت ضراوة هجمات الحوثيين بواسطة الطائرات المسيّرة والصواريخ ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط ضربات أميركية وبريطانية وصفها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بأنها "فاشلة"، مهددًا بمزيد من الهجمات.

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