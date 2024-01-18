الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيربى: لن نتردد بضرب الحوثيين مجددا إن استمروا فى هجماتهم

جون كيربي
جون كيربي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس الأربعاء، إن واشنطن لن تتردد في توجيه ضربات جديدة للحوثيين في حال استمروا في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأكد كيربي في مؤتمر صحفي أنه "إذ أوقف الحوثيون الهجمات فسننظر في إعادة تصنيفهم على قائمة الإرهاب، وإن استمروا في هجماتهم على الملاحة الدولية فكما قال الرئيس لن نتردد في توجيه ضربات أخرى لهم".

وقال كيربي: “نحاسب الحوثيين وهناك طرق أخرى ونحن نستعمل كل الأوراق لإقناعهم بوقف الهجمات”.

وأضاف: “نتخذ ما يلزم من إجراءات حتى لا تؤثر العقوبات المفروضة على الحوثيين على الشعب اليمني، وأزلنا اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب في السابق لسد الحاجة الإنسانية على الأرض آنئذٍ، وجميع السفن التي استهدفتها هجمات الحوثيين لم تكن متوجهة إلى إسرائيل بل إلى دول أخرى”.

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