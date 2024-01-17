الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل| أمريكا تُدرج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن إدراج جماعة الحوثي اليمنية في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا.

وأضاف بلينكن:"الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحًا أن التصنيف سيسري خلال 30 يومًا لمنح الولايات المتحدة الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

الحوثي اليمن الولايات المتحدة قوائم الإرهاب هجمات البحر الأحمر

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