الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إن قوات خاصة من البحرية الأمريكية صعدت على متن قارب متوجه إلى اليمن وصادرت مكونات صواريخ إيرانية الصنع وأسلحة أخرى كانت متجهة إلى جماعة حوثي، في عملية فُقد فيها اثنان من قوات الكوماندوس.

نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صورا لأجزاء الصاروخ على إكس بما في ذلك ما بدا أنها مكونات صاروخ صغير كامل ومحركات صاروخية وأنظمة توجيه، فضلًا عن صورة لسفينة الشحن الصغيرة التي زعم أنها كانت تحمل الأسلحة، حسب الجارديان.

وجاءت عملية الاستيلاء في أعقاب غارات جوية أمريكية وبريطانية على مواقع الحوثيين في محاولة لوقف هجمات الحوثي على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، تعرضت سفينة شحن مملوكة لليونان لصاروخ قبالة سواحل اليمن يوم الثلاثاء أثناء توجهها إلى قناة السويس.

وقال مسئولون يونانيون إن السفينة زوغرافيا، التي ظلت صالحة للملاحة، كانت تبحر من فيتنام إلى إسرائيل.

الجيش الأمريكي اليمن البحرية الأمريكية جماعة حوثي قوات الكوماندوس

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