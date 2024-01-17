الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بعد 3 سنوات من إلغائه.. أمريكا تعتزم تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية"

الحوثي
الحوثي

كشفت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تصنف الإدارة الأمريكية، ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إن إدارة بايدن قد تعيد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد أقل من 3 سنوات من التراجع عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني، أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون، يوم الجمعة الماضي، في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

ويوم الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي، مصرع أحد عناصرها نتيجة الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على المواقع الحوثية في اليمن.

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

عاجل.. باكستان تعلّق على ضربة إيران وتحذر من "عواقب وخيمة"

عاجل.. وفاة طفلين فى غارة جوية إيرانية على باكستان

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)