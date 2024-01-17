الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليمن يرحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثى جماعة إرهابية

الحوثي
الحوثي

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي "إرهابية عالمية".

واعتبرت الخارجية اليمنية، تصنيف أمريكا للحوثيين منظمة إرهابية انتكاسة كبرى للجماعة: "يجب أن تغير جماعة الحوثي سلوكها وتتبع نهج السلام".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن إدراج جماعة الحوثي اليمنية في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا.

وأضاف بلينكن:"الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحًا أن التصنيف سيسري خلال 30 يومًا لمنح الولايات المتحدة الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني.

وزارة الخارجية اليمنية الولايات المتحدة الحوثي جماعة الحوثي اميركا

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