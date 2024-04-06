7.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 419 مشروعًا بالشرقية فى 2023/ 2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية، للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلاً عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

وأوضحت أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتِ بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

خطة المواطن الاستثمارية

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية، أوضحت "السعيد" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 419 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 2023/ 2024 تبلغ 7.6 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 2023/ 2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 44%، يليه قطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة مليار جنيه بنسبة 14%.

وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم العالي 808 ملايين جنيه بنسبة 11%، وقطاع النقل 226.8 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

مبادرة حياة كريمة

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية 41 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 351 ألف نسمة، وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة، والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة، إنشاء 26 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 7 وحدات اجتماعية، 10 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقاط إسعاف، 61 وحدة صحية، 608 فصول دراسية، 107 مدارس، 2 مركز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 20 محطة مياه شرب، 41 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 81 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 10 مجمعات خدمات حكومية، 18 مكتب بريد، 4 نقاط شرطة، إلى جانب 36 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (18 كم)، 50 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 300 كم، إنشاء 15 كوبري ري، 41 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 104 مشروعات تنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الشرقية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1.5 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، إلى جانب توجيه حوالي 1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ 205 مشروعات في مجال التنمية المحلية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 486.5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 66.6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.