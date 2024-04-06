ماهر فرغلى لـ"الشاهد": كتابات حسن البنا مقدسة عند الإخوان المسلمين

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن كتابات "حسن البنا" مقدسة عند الاخوان المسلمين.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: فكرة اصباغ القداسة هذه وضح جليًا في احساسة بالنبوءه وانه مطبق لهذه المعايير علي نفسه، وموضوع التنظيم مهم، لأن هناك مئات وألاف من الاتباع يقبلون الأيادي ويقولون فضيلة المرشد، ورئيس السلفيين لأحد يقدر أن يكلمه، فليس من السهوله أن تقابل هذا القائد حتي يتم اسباخ نوع من القداسة الكبيرة علي المرشد أو القائد للجماعات الاسلامية، ونفس القصة علي حسن الصباح".

وتابع: "حسن البنا لاتزال كتاباته مقدسة لا يستطيعون أن يقتربوا منه او مراجعاتها، لأن هذا شئ مقدس لدي الاخوان، وكذلك المقابر الخاصة بالمرشدين مقدسه، وهي قداسة مصطنعه وحسن الصباح مكث 35 سنة في القلعة ومات موته طبيعية والذي اقتحم القلعة هولكوا بعد فترة من موته، فنحن نتحدث صناعة قداسة بشكل منظم وفيها كثير من الأكاذيب والأساطير".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.