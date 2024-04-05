الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد عبدالله: مسلسل "حق عرب" يتناول العلاقات الإنسانية فى الحارة المصرية

الفنان أحمد عبد الله
الفنان أحمد عبد الله

أكد الفنان أحمد عبد الله، أن القوام الرئيسي للشعب المصري هو الحارة الشعبية، موضحا أن الحواديت الخاصة بها لا تنتهي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، أن مسلسل "حق عرب" لمس الجمهور لأن كل العلاقات الإنسانية الموجودة في الحارة المصرية موجودة في المسلسل.

وذكر الفنان أحمد عبد الله، أن حجم وقامة الزعيم بمجرد ذكر اسمه، تم اختزال الحلقة في تصريح "حد ينسى الزعيم"، مؤكدا أنه يعتبر الصراع بدأ بين "عرب وعبد ربه".


وعن دوره في مسلسل "بيت الرفاعي"، لفت إلى أنه ثالث عمل له مع النجم أمير كرارة، وأول تعامل مع المخرج أحمد نادر جلال، وكان يهتم جدا أن يعمل مهم، موضحا أنه تزوج طليقة كرارة في المسلسل، ويحاول أن يضايقه، وكان دور جميل.

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