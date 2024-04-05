السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فني: التنوع يميز دراما رمضان 2024

رامي المتولي
رامي المتولي

أكد رامي المتولي الناقد الفني، أن التنوع هو ما يميز دراما رمضان هذا العام، مشددا على أننا شاهدنا كوميديا موقف وكوميديا سوداء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، أن هناك مسلسلات شعبية متنوعة من جريمة وبعد اجتماعي، مشيرا إلى أن الفنان ياسر جلال طوال الوقت في تحديات، ففي مسلسل "لمس أكتاف" كان في مساحة الرياضة وكان مقنع جدا، وقدم مسلسل شعبي، وكذلك مسلسل به بعد سياسي "ظل الرئيس"، فهناك تنوع في مسيرته.

ولفت إلى أن ياسر جلال في جودر يبني أداء لكل شخصية بشكل منفرد، وطبيعة الشخصيتين مختلفتين، سواء جودر أو شهريار، فطوال الوقت يغير جلده.

التاسعة الناقد الفني رامي المتولي هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية

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