الخميس 04 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الكرتوني ملخص أحداث الحلقة 24

نورة
نورة

تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة الحلقة الـ24 من مسلسل نورة عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة للمسلسل حيث يعتبر واحد من أفضل الأعمال الخاصة بالأطفال، وتناولت الحلقة عدد من الأحداث المميزة.

مسلسل نورة ملخص أحداث الحلقة 24 

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من المسلسل الكرتوني نورة، بعنوان رسالة مجهولة، عدد من التفاصيل ومنها حديث والدة نور معه حول انه قام بتصرف صحيح بعد الابتعاد عن اصدقائه ولكنه يلوم نفسه بسبب ان قيام بتصرفات غير صحيحة هو ما تسببت فى دخول جدته الو العناية المركزة ولكن والدته تأكد له مرض جدته من قبل وانه ليس له ذنب في ذلك وان وجدته كانت مريضة وتاخذ ادوية كثيرة.

ونور يتوعد ان يقوم باداء اى شيء ترغبه جداه عقب تعافيها من المرض، ولكنها تمازح نور وتتحدث معه حول ان تعبها كان السبب فى اعادته الى الصواب.

وشهدت احداث الحلقة 24 من المسلسل الكرتوني نورة، حديث صديقة نورة معها حول قيام شخص ما بارسال صور خاصة لوالدتها وتتفاجيء نور ان صديقتها والدتها تعمل بعد العمل كموظفة، بائعة خضار وذلك لتتمكن من النفاق على اولادها ولكن صديقة نورة تخشي ان يعرف احد فى المدرسة عن عمل والدتها كبائعة للخضار وذلك حتي لا يتنمروا عليها او يحسسونها انها اقل منهم في شيء لذا فتريد وجود حل للامر.

تقوم نورة بطلب المساعدة من والدتها والدها وذلك حتي يساعدوا صديقتها ريم من اجل تخطي الأمر بشكل سريع.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة 25

وتعرض الحلقة الـ25 من مسلسلالكرتوني نورة، في تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة وذلك قبل اذان المغرب بوقت قليل حيث يجتمع عدد كبير من الاهالى قبل اذان المفرب فى انتظار المغرب ويشاهدوا مسلسل نورة والذي يقدم قيم ومبادى للأطفال ويساعد فى تطوير أفكارهم.

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موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 24 وقنوات ومنصات العرض

قصة مسلسل نورة 

ويسلط مسلسل نورة الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

يأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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