الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 24 وقنوات ومنصات العرض

مسلسل نورة
مسلسل نورة

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل الكرتوني نورة، فيهتم عدد كبير من الامهات بتفاصيل المسلسل الكرتوني نورة وذلك لانه يهتم كثيرا بتسليط الضوء على تفاصيل تخص الفتيات ومشكلاتهم ويتم تناولها بشكل بسيط وسهل.

موعد عرض مسلسل نورة  الحلقة 24

وينتظر عدد كبير من الامهات عرض حلقات المسلسل الكرتوني نورة وذلك من أجل مشاهدة ابنائهم لمثل تلك الأعمال التي تساعد فى رفع قيمهم ومبادئهم كما يساهم ايضا مسلسل الكرتوني نورة فى حل مشكلات الاطفال بطريقة سهلة وبسيطة وبدون مبالغة فى الاحداث وهو ما يجعل الاطفال يتعلقوا بالمسلسل.

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

موعد إعادة مسلسل نورة الحلقة 23 والقنوات الناقلة

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة 24

وتعرض الحلقة 24 من مسلسل نورة الكرتوني، يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم فى تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

ابطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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