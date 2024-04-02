رئيس مجلس النواب يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

ويؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، والتي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتوافد أعضاء مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ جلسة حلف اليمين الدستورية بقراءة رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة، ثم يلقي الرئيس اليمين الدستورية، على أن يعقبه خطاب يتحدث فيه عن ملامح الفترة المقبلة.