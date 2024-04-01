الإثنين 01 أبريل 2024
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توك شو

جهاد الحرازين: الاحتلال يستخدم أساليب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطينى

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المخطط الإسرائيلي واضح في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لديه رغبة في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ويستخدم الإبادة والتجويع ضد المدنيين. 

وقال جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أساليب التضييق على الشعب الفلسطيني، خاصة في عدم إدخال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني. 

أستاذ العلوم السياسية يوضح تطورات الأوضاع بقطاع غزة


وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال يقطع الطرق على شاحنات المساعدات، إضافة إلى أن الاحتلال يزعم أنه لا يدخل المساعدات نتيجة إجراءات أمنية.

وأشار جهاد الحرازين إلى أن الاحتلال دمر أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، وأصبح لا يصلح لتقديم الخدمات الطبية.

جهاد الحرازين ا الاحتلال الشعب الفلسطيني الإبادة والتجويع اكسترا نيوز

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