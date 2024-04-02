ساحة الشعب.. تحفة معمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة

ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ساحة رئيسية توجد لأول مرة بمصر، ستقام بها الاحتفالات الرسمية القومية للدولة، وروعي في إنشائها أن تشهد تنظيم المسيرات العسكرية على غرار الساحات في الدول الكبرى، مثل الساحة الحمراء في موسكو وساحة تيان في الصين.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" معلومات حول ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة:

-تضم ساحة الشعب أعلي وأضخم ساري علم في العالم بارتفاع 185 مترًا.

-تتميز بوجود 2 مسرح مكشوف به 6404 كراسي.

-تضم 32 مبني تجاريًا و8 نافورات مضيئة.

-الساحة تعتبر تحفة معمارية على وشك الانتهاء منها قريبًا.

-تضم أيضًا الحي الحكومي الذي يضم مباني الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان ومجلس الشيوخ.

-تضم النصب التذكاري، والذي صمم بطابع فرعوني، استخدمت فيه الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على شكل دائرة مدون عليهم أسماء شهداء مصر على مر العصور.

يصل ارتفاع النصب التذكاري إلى 30 مترًا، وجرى استخدام أحجار من الرخام والجرانيت في العمود الواحد المستطيل تصل لـ16 طنًا، و36 طنًا للعمود الدائري، وبها نقوش بارزة عالية.

يتوسط كل هذا ساحة الشعب بنهايتها مبني المركز الثقافي الإسلامي.