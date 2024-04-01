ما حكم عالم كبير يفيد بلدًا غير بلده من أجل المال؟.. على جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب جاء فيه: "لو عالم كبير نافع بلد غير بلده من أجل المال هل يكون عليه إثم؟".

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المُذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الإثنين: "الجانب الديني والجانب الإنساني مبنى على تعلق هذا الشخص بوطنه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج من مكة بكى وقال لولا أهلك أخرجوني مِنك ما خرجت".

وأضاف: "في أمريكا لما بتاخد الجنسية، بيخليك تقسم على أنك تكون نافع لبلدك الأصلي، شوف قمة الإنسانية هو مش عاوزك تخون بلدك، عاوز تساعد بلدك باللي انت اتعلمته؟".