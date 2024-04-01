الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما حكم عالم كبير يفيد بلدًا غير بلده من أجل المال؟.. على جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب جاء فيه: "لو عالم كبير نافع بلد غير بلده من أجل المال هل يكون عليه إثم؟".

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المُذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الإثنين: "الجانب الديني والجانب الإنساني مبنى على تعلق هذا الشخص بوطنه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج من مكة بكى وقال لولا أهلك أخرجوني مِنك ما خرجت".

وأضاف: "في أمريكا لما بتاخد الجنسية، بيخليك تقسم على أنك تكون نافع لبلدك الأصلي، شوف قمة الإنسانية هو مش عاوزك تخون بلدك، عاوز تساعد بلدك باللي انت اتعلمته؟".

طالب بلده من أجل المال برنامج نور الدين الجانب الدينى أمريكا الشركة المتحدة

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