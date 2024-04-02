يدار بطريقة ذكية.. أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
وسط استعدادات مكثفة، تنطلق أعمال أولى جلسات مجلس النواب من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إذ تشهد جلسة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إجراءات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة.
أبرز المعلومات عن مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" في تقرير لها أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة:
- تبلغ مساحته 26 فدانا بما يعادل 110 آلاف متر مسطح.
- المساحة البنائية 225 ألف متر مربع ونفذته شركة المقاولون العرب.
- يتكون المبنى من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة ويتوسطها قاعة المجلس الرئيسية.
- قاعة المجلس تتضمن قبة علوية علي ارتفاع 65 مترا وفوقها سار بارتفاع 74 مترا.
- القاعة الرئيسية تستوعب 1000 عضو.
- يضم المبني مكاتب إدارية ومبني خدميا مكونا من جراج تحت الأرض يسع 1500 سيارة.
- يتضمن مركزا طبيا ومبنى أمنيا ومحطة كهرباء ومحطة إطفاء.
- استغرق تنفيذ القبة الوسطية نحو ثلاثة أشهر.
- يدار مبنى البرلمان بطريقة ذكية.