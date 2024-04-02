يدار بطريقة ذكية.. أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

وسط استعدادات مكثفة، تنطلق أعمال أولى جلسات مجلس النواب من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إذ تشهد جلسة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إجراءات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة.

أبرز المعلومات عن مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" في تقرير لها أبرز المعلومات عن مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة:

