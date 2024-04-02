الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بعد قليل.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية لولاية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب الذي ينعقد بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. 

ويعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بمثابة الافتتاح الرسمي للعاصمة الجديدة، وإيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني.

وحقق الرئيس السيسي الفوز بولاية رئاسية جديدة، بعدما تصدَّر نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت ديسمبر الماضين بحصوله على 39 مليونًا و702 ألفا و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح حازم عمر على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا بنسبة 4.5%، بينما حصل المرشح فريد زهران على مليون و767 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%، وجاء في المركز الرابع المرشح عبدالسند يمامة بحصوله على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة اكسترا نيوز الافتتاح الرسمي

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