الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا بعنوان "حياة كريمة.. مبادرة رئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين".

واستعرض التقرير:

- استطاعت رسم ملامحها على خريطة مصر خلال أعوام قليلة.

- المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا.

- توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
 

أهداف مبادرة حياة كريمة

- تعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

- تعمل على تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.

- المبادرة تهدف لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.

- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وتحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

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