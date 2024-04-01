شيخ الشافعية: مجالس الذكر لا تخرج عن كتاب الله والسنة

قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن كل ذكر أو لفظ يخرج عن عن كتاب الله وسنة الرسول، هو منها برئ.

وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة: "سيدي إبراهيم الدسوقي كان يقول، من كان متمسكا بالشرع نظيفا عفيفًا شريفا هو ابني ولو كان من أقصى البلاد، ومن كان غير متمسك بالشريعة، ليس ابني ولو كان من صلبي".

وأردف: "أصحاب الطرق الذين يزورون الأولياء وينظمون حضرات، لا يخرجون عن الكتاب والسنة، وذكر الله يكون قياما وجلوسا وعلى جنوبهم".

وتابع: “ربنا يسر علينا الدين والعبادة، من صلى قاعدا له نفس أجر القائم، ومن صلى نائما له نصف أجر القاعد”.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

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