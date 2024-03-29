كشف مجانى على 1513 فى قافلة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية التي تم إطلاقها خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور، ضمن خطة شهر مارس.

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة بعدد ٩ تخصصات طبية تردد عليها ١٥١٣ مواطنا، حيث تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان. تم تحويل ٢١ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٧٣ حالة، وفحص ٤١ حالة بالأشعة، و٦٠ حالة أخرى بالسونار، وإجراء ٣٨٣ تحليل بمعمل الدم و٢٧ تحليل بمعمل الطفيليات. كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٠٧ مواطنين.

ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.