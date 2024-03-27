الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تُكرم الأمهات المثاليات خلال حفل إفطار جماعي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2024، خلال حفل أٌقيم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف.

ووجهت “عوض” التهنئة للأمهات المثاليات وأشادت بقصص كفاحهن لبناء الأسرة وتربية أبنائهن، كما هنأت أمهات مصر العزيزات بمناسبة الاحتفال بأعيادهن، ووجهت تحية خاصة إلى أمهات شهداء مصر الأبرار وأكدت ان أمهات مصر جميعا تستحق التكريم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاحتفال كل عام بأمهات مصر يأتى كأقل ما يمكن تقديمه إلى رمز العطاء والرحمة وأيقونة الاصرار والنجاح، حيث أن الأم كرمها الله فى كل الكتب السماوية، كما حظت المرأة المصرية بتقدير غير مسبوق من القيادة السياسية والذى يعكس ايمان القيادة الحكيمة بدور المرأة فى مسيرة التنمية وبناء مجتمع قوى ومتماسك ومثقف وواعى.
 

قصص كفاح الأمهات المثاليات 

وعُرض خلال الاحتفال، عددً من قصص الكفاح للأمهات المثاليات، كما تكريم الأم المثالية الأولى عزة مجاهد السيد فريخة والأم المثالية الثانية هانم مصطفى سليم، والأم المثالية الثالثة عزة محمود عبد الغنى، والأم المثالية الرابعة نشوة سمير الموجى، والأم المثالية الخامسة تيسير محمد جاد النادى، والأستاذة عطيات العيسوى مدير إدارة الأسرة والطفولة سابقًا حيث تم إهداهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط الأمهات المثاليات حفل الإفطار الجماعي

مواد متعلقة

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون للحفاظ على الهوية الحرفية (صور)

تداول 54 سفينة و74428 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

إحالة 12 موظفا بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

محافظ دمياط تشارك ذوي الهمم الإفطار الجماعي وتتفقد معروضاتهم

وكيل تعليم دمياط يشهد الحفل الفني لطلاب مدارس التربية الفكرية (صور)

وكيل تعليم دمياط يفتتح الدورة الرمضانية (صور)

ورش ومحاضرات تثقيفية.. صحة دمياط تحيي اليوم العالمي للدرن

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

أسوانية "تتاجر مع الله": توزيع 500 زجاجة عصير على الصائمين فى رمضان (بث مباشر)

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع