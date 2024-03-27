محافظ دمياط تُكرم الأمهات المثاليات خلال حفل إفطار جماعي

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2024، خلال حفل أٌقيم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف.

ووجهت “عوض” التهنئة للأمهات المثاليات وأشادت بقصص كفاحهن لبناء الأسرة وتربية أبنائهن، كما هنأت أمهات مصر العزيزات بمناسبة الاحتفال بأعيادهن، ووجهت تحية خاصة إلى أمهات شهداء مصر الأبرار وأكدت ان أمهات مصر جميعا تستحق التكريم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاحتفال كل عام بأمهات مصر يأتى كأقل ما يمكن تقديمه إلى رمز العطاء والرحمة وأيقونة الاصرار والنجاح، حيث أن الأم كرمها الله فى كل الكتب السماوية، كما حظت المرأة المصرية بتقدير غير مسبوق من القيادة السياسية والذى يعكس ايمان القيادة الحكيمة بدور المرأة فى مسيرة التنمية وبناء مجتمع قوى ومتماسك ومثقف وواعى.



قصص كفاح الأمهات المثاليات

وعُرض خلال الاحتفال، عددً من قصص الكفاح للأمهات المثاليات، كما تكريم الأم المثالية الأولى عزة مجاهد السيد فريخة والأم المثالية الثانية هانم مصطفى سليم، والأم المثالية الثالثة عزة محمود عبد الغنى، والأم المثالية الرابعة نشوة سمير الموجى، والأم المثالية الخامسة تيسير محمد جاد النادى، والأستاذة عطيات العيسوى مدير إدارة الأسرة والطفولة سابقًا حيث تم إهداهم شهادات تقدير ومبالغ مالية.