الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون للحفاظ على الهوية الحرفية (صور)

محافظ دمياط توقع
محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون للحفاظ على الهوية الحرفية

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بروتوكول تعاون للحفاظ على الهوية الحرفية وتوثيق التراث الثقافى لحرفة الحفر على الأخشاب "الأويما" بما يساهم في تعزيز المشاركة بشبكة المدن الإبداعية لليونسكو.

جاء ذلك على هامش الأمسية التى أقامتها هيئة فولبرايت،  بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا ومديرى مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاتفاق يأتى فى إطار حرص الأطراف على دعم صناعة الأثاث والتى تشتهر بها دمياط وتميز أبناؤها بمهارة فريدة ومتميزة فى تلك الصناعة، التى تُعد الأهم والأشهر ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما أيضًا الصعيدين الإقليمى والدولى.

ولفت إلى أن تطوير ودعم الصناعة يأتى وفقًا لخطة حظت باهتمام بالغ من الدولة، ويأتى إحدى محاورها تسجيل هذه الحرفة التى تُعد من الحرف اليدوية التراثيه المرتبطة باسم المحافظة فى شبكة المدن المبدعة لليونسكو وذلك لتوثيق والحفاظ على الصناعة المبدعة بالمحافظة وبما يساهم فى دمج الثقافة فى سياسات التنمية الحضرية باعتبارها السبيل الرئيسى لبناء مدن مستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت محافظ دمياط، أن الجامعة باعتبارها صرح علمى كبير ساهم فى تقديم خدمات بحثية ومجتمعية ناجحة، سيتم العمل بين الجانبين للحفاظ على تلك الهوية الوطنية،  حيث ستعمل الجامعة على إعداد ما يلزم من مستندات للخروج بملف للتقديم بشبكة المدن الإبداعية لليونسكو، من خلال مشاركة الكليات المعنية لتوثيق الأهمية التاريخية لهذه الحرفة التراثية وكذلك تنفيذ موقع إلكتروني كاداة لدعم هذا التوثيق، حيث ستحمل تلك الجهود شعار “دمياط مدينة مبدعة.. دمياط مهد الحرف التراثية”.

وتوجهت المحافظ، بالشكر إلى الدكتور حمدان ربيع على هذا التعاون، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من الجهود فى إطار الشراكة  الوثيقة بين المحافظة والجامعة لخدمة دمياط وأبنائها.

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض جامعة دمياط يونسكو الصناعة المبدعة

مواد متعلقة

تداول 54 سفينة و74428 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

إحالة 12 موظفا بوحدة صحية في دمياط للتحقيق

محافظ دمياط تشارك ذوي الهمم الإفطار الجماعي وتتفقد معروضاتهم

وكيل تعليم دمياط يشهد الحفل الفني لطلاب مدارس التربية الفكرية (صور)

وكيل تعليم دمياط يفتتح الدورة الرمضانية (صور)

ورش ومحاضرات تثقيفية.. صحة دمياط تحيي اليوم العالمي للدرن

سفير ألمانيا يزور ميناء دمياط ويبحث سبل التعاون المشترك (صور)

لبحث التعاون المشترك.. سفير ألمانيا الاتحادية يزور دمياط

الأكثر قراءة

عاجل| بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

كأس عاصمة مصر.. رامى ربيعة يفتتح التسجيل للمنتخب الوطنى أمام كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"