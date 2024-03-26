محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون للحفاظ على الهوية الحرفية (صور)

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بروتوكول تعاون للحفاظ على الهوية الحرفية وتوثيق التراث الثقافى لحرفة الحفر على الأخشاب "الأويما" بما يساهم في تعزيز المشاركة بشبكة المدن الإبداعية لليونسكو.

جاء ذلك على هامش الأمسية التى أقامتها هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا ومديرى مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاتفاق يأتى فى إطار حرص الأطراف على دعم صناعة الأثاث والتى تشتهر بها دمياط وتميز أبناؤها بمهارة فريدة ومتميزة فى تلك الصناعة، التى تُعد الأهم والأشهر ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما أيضًا الصعيدين الإقليمى والدولى.

ولفت إلى أن تطوير ودعم الصناعة يأتى وفقًا لخطة حظت باهتمام بالغ من الدولة، ويأتى إحدى محاورها تسجيل هذه الحرفة التى تُعد من الحرف اليدوية التراثيه المرتبطة باسم المحافظة فى شبكة المدن المبدعة لليونسكو وذلك لتوثيق والحفاظ على الصناعة المبدعة بالمحافظة وبما يساهم فى دمج الثقافة فى سياسات التنمية الحضرية باعتبارها السبيل الرئيسى لبناء مدن مستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت محافظ دمياط، أن الجامعة باعتبارها صرح علمى كبير ساهم فى تقديم خدمات بحثية ومجتمعية ناجحة، سيتم العمل بين الجانبين للحفاظ على تلك الهوية الوطنية، حيث ستعمل الجامعة على إعداد ما يلزم من مستندات للخروج بملف للتقديم بشبكة المدن الإبداعية لليونسكو، من خلال مشاركة الكليات المعنية لتوثيق الأهمية التاريخية لهذه الحرفة التراثية وكذلك تنفيذ موقع إلكتروني كاداة لدعم هذا التوثيق، حيث ستحمل تلك الجهود شعار “دمياط مدينة مبدعة.. دمياط مهد الحرف التراثية”.

وتوجهت المحافظ، بالشكر إلى الدكتور حمدان ربيع على هذا التعاون، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من الجهود فى إطار الشراكة الوثيقة بين المحافظة والجامعة لخدمة دمياط وأبنائها.