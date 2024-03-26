تداول 54 سفينة و74428 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادره 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (SEVERNAYA ZEMLYA ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 181 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 19731 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

والسفينة (EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

تفاصيل حركة الصادر والوارد في الميناء

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18867 طن تشمل: 112 طن علف حيواني و305 طن كحول و8550 طن يوريا و5500 طن اسمنت معبأ و1800 طن مولاس و2600 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55561 طن تشمل: 14448 طن قمح و10399 طن خردة و4943 طن حديد و744 طن ذرة و4300 طن سلاج و999 طن خشب زان و2100 طن كسب عباد و3800 طن كسب فول صويا و7455 طن سكر و4750 طن بضائع متنوعة و5802 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1623 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1427 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4289 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62213 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142443 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة.