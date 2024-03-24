الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سفير ألمانيا يزور ميناء دمياط ويبحث سبل التعاون المشترك (صور)

سفير ألمانيا يزور
سفير ألمانيا يزور ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا الاتحادية لدى مصر وقرينه والوفد المرافق له من أعضاء السلك الدبلوماسي الألماني خلال زيارتهم للميناء؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء العميد أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الادارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة ومسئولي شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) مشغل مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1.

وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة بالترحيب بالسفير والوفد المرافق وأكد اعتزازه بالزيارة التي تدل على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون بين الجانبين، أعقب ذلك تقديم عرضًا توضيحيًا للميناء ومزاياه التنافسية والتعريف بمحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها محطة الحاويات تحيا مصر 1 التي تعد شاهدًا على تميز العلاقات وأحد الشراكات العملاقة بين مصر وألمانيا، كما أوضح أن ميناء دمياط مستمر في تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالميناء طبقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، حيث يمتلك الميناء بنية أساسية قوية وفرص استثمارية في مجالات عديدة اضافة الى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية  

ثم توجه الحضور لزيارة ميدانية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1، حيث استمع السفير من القائمين عليها لشرح توضيحي للمشروع والذى تديره شركة دمياط أليانس التي تضم تحالف شركات هاباج لويد المانيا، يوروجيت المانيا، كونتشيب ايطاليا، حيث تبلغ أطوال أرصفته نحو 1970 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية من الساحات والمخازن على مساحة تقدر بنحو 922 ألف متر مربع، وستساهم في رفع تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة.

وأعرب السفير عن أمله في استمرار الزيارات المتبادلة لإتاحة فرصة لتطوير أوجه التعاون، ما ينعكس ايجابًا على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، وفى نهاية الزيارة قدم اللواء بحرى أحمد حواش درع تذكاري للسفير تقديرًا لزيارته الأولى للميناء.

سفير ألمانيا يزور ميناء دمياط 
سفير ألمانيا يزور ميناء دمياط 
سفير ألمانيا يزور ميناء دمياط 
تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط سفير ألمانيا أحداث دمياط دمياط

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