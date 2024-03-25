وكيل تعليم دمياط يشهد الحفل الفني لطلاب مدارس التربية الفكرية (صور)

شارك وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط طلاب مدرسة التربية الفكرية بفارسكور الحفل الترفيهي، بحضور محمد حمودة مدير إدارة فارسكور التعليمية وأولياء أمور الطلاب.

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم عدة مدارس بادارتي ميت ابو غالب وفارسكور للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب خلال شهر رمضان.

شملت الجولة مدارس أبو العز الابتدائية المشتركة والفريق مدكور أبو العز للغات وميت ابو غالب الإعدادية بنين أيمن الجميل بإدارة ميت ابو غالب التعليمية.

كما تفقد وكيل الوزارة مدارس جمال نصير الابتدائية شبانة الإعدادية الثانوية والشهيد بهجت الطرانيسي الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه وكيل الوزارة، بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

وشهد مدير تعليم دمياط، افتتاح الدورة الرمضانية لعامها التانى على التوالى وفقا لتوجيهات د.منال عوض محافظ دمياط وتعليمات محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجذب الطلاب للمدارس والتأكيد على دور المدارس فى تنمية الطلاب من كافة النواحي المهارية والوجدانية والمعرفية.

كما شهد وكيل تعليم دمياط، اليوم، بدء الدورة الرمضانية المقامة بالتعاون بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالديوان بقيادة أمانى طراف والتوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة عزة العجوز بالصالة المغطاة بفارسكور.