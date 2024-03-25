الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورش ومحاضرات تثقيفية.. صحة دمياط تحيي اليوم العالمي للدرن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت مديرية الصحة في محافظة دمياط اليوم باليوم العالمي للسل تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط. 

ونظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط فعاليات اليوم العالمي للسل في المستشفى الخاص بأمراض الصدر بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول هذا المرض.

وفي هذه المناسبة، نظم يوم توعوي لمرضى العيادات الخارجية والاستقبال حول مرض السل وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة. قام فريق التثقيف بحملة توعية للمرضى الذين يزورون المستشفى حول وسائل الوقاية من أمراض الصدر.

كما تم عقد محاضرة تثقيفية حول مرض السل وطرق انتقاله وبروتوكول العلاج، وأهمية التثقيف في مكافحة المرض في قاعة المستشفى بحضور الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا رشوان، مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي.

يهدف هذا اليوم، الذي حمل شعار "نعم، يمكننا القضاء على الدرن"، إلى بث الأمل والتشجيع على أهمية التوعية بخطورة هذا المرض القاتل ونشر الوعي التثقيفي الصحي حول الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها.

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة في قرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين في جميع المناطق. يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، انطلاق القوافل الطبية المجانية في قرى ومراكز محافظة دمياط، وخطط انتشارها خلال الفترة القادمة.

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