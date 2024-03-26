الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تشارك ذوي الهمم الإفطار الجماعي وتتفقد معروضاتهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحفل الإفطار الجماعى مع الأطفال من ذوى الهمم والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة وأيضًا رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر،  ومدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة،  وحرصت المحافظ والقيادات المرافقة لها على مشاركة ذوى الهمم مائدة الإفطار.

 

هذا وقد وجهت الدكتورة منال عوض، التهنئة للاطفال بمناسبة شهر رمضان المبارك،  كما وجهت الشكر إلى القائمين على هذا الحفل، مؤكدة حرصها على المشاركة كل عام بالافطار الجماعى وسط أبنائها وبناتها وكذلك دعم كافة الأنشطة والفعاليات لذوى الهمم.

 

كما أكدت محافظ دمياط،  أيضًا اهتمام الدولة تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية بدعم ذوى الهمم ورعايتهم وتلبية مطالبهم والاهتمام بمواهبهم وإمكانيتهم والعمل على تنميتها ودمجهم داخل المجتمع.

 

وفى سياق متصل، تفقدت المحافظ، معرض المشغولات اليدوية المُقام على هامش الإفطار،  حيث تواصلت مع الأطفال وأشادت بما قدموه من مشغولات عكست مهاراتهم ومواهبهم المتميزة.
 

وفى ختام تلك الفعالية حرصت المحافظ، على التقاط صورة تذكارية مع الأطفال من ذوى الهمم أمام مبنى المدينة.

 

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى،وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة  ومديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
 

حيث شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت المحافظ، على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.

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